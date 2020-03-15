日職／官辦熱身賽成噩夢 巨人9連敗收尾墊底

去年奪下中央聯盟冠軍的巨人隊，今年在官辦熱身賽一路挨打，進入三月後更是一勝難求，確定排名墊底。

巨人今天在東京巨蛋對樂天隊之戰，先發投手田口麗斗投4.2局，被揮出八支安打、失六分，巨人終場3：7落敗，在主場對樂天三連戰只有1和2敗，熱身賽戰績掉到2勝4和10敗，勝率1成67在日職12隊墊底。

巨人從2月24日輸給廣島隊開始，最近13戰不知贏球滋味，只打出4和9敗，紀錄上是9連敗。

樂天今天推出五名投手應戰，涌井秀章先發五局，被揮出五支安打，失兩分奪勝，旅日投手宋家豪未登板。

樂天最近九戰8勝1和、拚出八連勝，官辦熱身賽戰績9勝1和4敗，在12隊排名第四，前三名是西武、軟銀、阪神隊。