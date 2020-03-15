日職／松坂大輔最快138公里 對養樂多3局未失分
西武隊39歲老將松坂大輔，相隔一周在官辦熱身賽亮相，今天對養樂多之戰中繼三局無失分，西武終場3：1獲勝。
松坂六局上登板，面對首名打者山田哲人就投出三振，共用48球完成三局任務，只被揮出一支安打，奪三振、保送各三次，最快球速138公里，官辦熱身賽防禦率降到3。
松坂八日對廣島隊先發三局，被揮出四支安打、保送三次、失兩分，今天重返西武巨蛋投球成為焦點，也是春訓三場實戰首次未失分。
西武對養樂多三連戰全勝，熱身賽6勝1和2敗在日職12隊排名第一。
#松坂大輔 投手は復帰後初のメットライフドームでの登板は3回無失点の好投！本拠地で平成の怪物が躍動します！#埼玉西武ライオンズ #seibulions #オープン戦 pic.twitter.com/5gmhvwAzYV— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) March 15, 2020
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