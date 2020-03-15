日職／松坂大輔最快138公里 對養樂多3局未失分

今年最後一場在斗六棒球場進行的中職官辦熱身賽，因新冠肺炎疫情改成「閉門打」，悍將隊昨天用球棒炒熱氣氛，全場揮出廿七支安打，單場三轟包括林益全的雙響砲，終場以十九比六打垮味全龍隊。

2020-03-15 00:17