大專聯賽／許峻暘有意選秀 先找廖乙忠等學長討教
開南大學21歲投手許峻暘，今天在大專棒球聯賽8強複賽對上南華大學，投出8局無失分的優質先發，締造個人在大學的最長投球局數，升大四後表現趨穩定，有意投入今年中職選秀，為此還不斷請教已進職棒的學長廖乙忠、吳俊杰。
許峻暘目前為開南大學主力先發投手之一，總教練郭李建夫指出，他近期的狀況一直都保持得不錯，從去年9月的協會盃到現在，至少都能投到7局左右。今天投了8局用112球，表現也都算正常。
許峻暘今天面對南華，投了8局只被揮出4支安打，有9次三振，率隊以5：0完封對手，拿下勝投，他自認感覺還不錯，這也是他升上大學後首度投滿8局。
「從高中上來大學，一開始有給自己一點壓力，加上前面還有學長頂著，所以可能沒做得那麼好，今年大四了，就覺得自己應該要頂起來。」以學長身份扛重任，許峻暘提到，今年總教練給了許多機會和試煉，讓自己累積更多經驗，在場上遇到狀況時更知道該怎麼做，表現不會起伏太大。
今年畢業後，許峻暘預計報名中職選秀，無論是否能被青睞都想試看看，他也不忘和已在職棒打拚的開南學長們討教，包括中信兄弟投手廖乙忠、去年加入味全龍隊的吳俊杰，「跟他們關係都不錯，一直有保持聯繫。」
許峻暘透露，昨天才和廖乙忠聯絡，「主要是問他一些心裡層面的東西，因為我覺得他在這方面，很值得我學習。」針對投球動作也不時會和學長們請教，「有看俊杰的投球動作去學學看，也會問他一些擺臂跟前導手的建議。」
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