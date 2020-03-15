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大專聯賽／許峻暘8局無失分 率開南淘汰南華
大專棒球聯賽8強複賽休兵1天後繼續進行，開南大學許峻暘今天先發8局無失分，加上詹曜銘後援關門，幫助球隊以5：0完封南華大學，複賽第3勝入袋；南華則在吞下複賽第5敗後，確定無緣4強。
許峻暘今天先發8局，用112球，被敲出4支安打，送出9次三振，沒有失分，壓制南華打線，第9局沒有續投，由大一投手詹曜銘接手，後援1局，球速達147公里，守住勝利。
開南總教練郭李建夫透露，原本預計讓許峻暘用120球，若續投第9局有望挑戰完封勝，但考量要詹曜銘多累積比賽經驗，因此由他登板關門。
開南打線今天在第3局攻占滿壘，靠著四壞球保送先馳得點，4局上同樣靠保送展開攻勢，前4棒打者湯家豪、陽尚衛、陳建川、楊皓然連續安打，單局多添3分。第6局湯家豪、陳建川、莊凱文安打再進帳1分。
開南全場共揮出13支安打，前中職教頭「阿鑼」陳連宏之子陳建川此戰擔任第3棒，單場3支安打，敲回2分打點。
開路先鋒湯家豪同樣有3安演出，複賽連兩場比賽都是「猛打賞」、共揮出7支安打，郭李建夫笑說：「他的表現一向滿穩定，所以從1年級開始，隊友都叫他『賢拜』，比較老成的感覺。」
目前開南大學在複賽戰績3勝2敗（帶進預賽相關戰績），最後2場比賽對上文化大學及國立體大，若都能贏球，就挺進4強。至於南華大學去年奪殿軍創隊史最佳成績，但今年確定無緣決賽。
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