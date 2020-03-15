日職／王柏融3打數吞2K 打擊率降到3成

日本火腿隊今天繼續在札幌巨蛋對決橫濱隊，雙方進行官辦熱身賽三連戰最後一戰，旅日好手王柏融擔任先發五棒、左外野手，三次打擊未有安打，吞下兩次三振，打擊率從賽前3成33降為3成。

王柏融二局、四局下都被橫濱先發投手石田健大三振，六局下面對橫濱洋投Michael Peoples，揮出二壘方向滾地球出局，提前退場休息。

王柏融目前在官辦熱身賽出賽13場，合計30個打數揮出9支安打，包括四支二壘打，攻下四分打點，一共吞下八次三振。

巨人西武二軍交手 陽岱鋼吳念庭同場出賽無安打

【中央社／15日電】

日職讀賣巨人隊與西武獅隊今天二軍打練習賽，兩名台灣好手同場出賽，巨人隊陽岱鋼2打數沒有安打，西武隊吳念庭4打數沒有安打，兩隊終場1比1握手言和。

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼，官辦熱身賽前幾場出賽表現不算理想，總計4戰9打數沒有敲出安打，2月底被降至二軍，今天巨人隊與西武隊二軍練習賽，陽岱鋼先發打第6棒、守右外野。

吳念庭昨天在一軍官辦熱身賽首度先發、首安出爐，官辦熱身賽打擊率2成，今天也在二軍練習賽出賽，先發打第5棒、守三壘。

吳念庭2局首打席敲出二壘方向滾地球出局，4局敲出中外野方向飛球出局，6局打擊機會吞下三振，8局敲出游擊方向平飛球出局，總計4打數沒有安打表現。

陽岱鋼2局首打席球出二壘方向飛球出局，4局壘上有人打擊機會，敲出二壘方向雙殺打出局，沒能幫助球隊推進攻勢，6局攻守交換時退場休息，總計2打數沒有安打。

巨人隊首局靠著接連安打、滾地球先馳得點，西武隊前6局沒能拿下分數，7局靠著接連保送、牽制失誤，攻占二、三壘，再靠著高飛犧牲打跑回追平分，兩隊比賽後半段都沒有再添分數，終場以1比1握手言和。