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中職／悍將棒棒開花 味全成另外4隊沙包

聯合報 / 記者葉姵妤／綜合報導
林益全單場雙響，有三分打點。 圖／聯合報系資料照片
林益全單場雙響，有三分打點。 圖／聯合報系資料照片

今年最後一場在斗六棒球場進行的中職官辦熱身賽，因新冠肺炎疫情改成「閉門打」，悍將隊昨天用球棒炒熱氣氛，全場揮出廿七支安打，單場三轟包括林益全的雙響砲，終場以十九比六打垮味全龍隊。

中職因開幕戰延後開打，自前天起增加十場官辦熱身賽，但受疫情影響，不開放球迷進場。少了觀眾加油聲，悍將隊打擊不手軟，開賽起一路領先，打線幾乎棒棒開花，兩度灌大局奪勝。

悍將隊單場廿七安中有十一支是長打，全場有五名球員繳出至少三安的「猛打賞」表現，陳品捷蔣智賢都繳出四安四打點表現，其中蔣智賢在四局上從黃東淯手中轟出一發兩分全壘打。

林益全第四局跟進蔣智賢開轟，第九局對上劉宇鈞再補一發兩分彈，單場四安含兩轟，有三分打點；另外張正偉胡金龍也各有三支安打。

悍將隊洋投索沙昨天先發四局，被敲出三支安打，有兩次保送和三次三振，失一分；范玉禹中繼一局失三分；羅力後援四局失兩分，有五次三振。

悍將隊在今年官辦熱身賽出賽九場，戰績四勝三敗兩和排第三，至於味全今年重返中職，周三就要正式投入二軍賽事，但官辦熱身賽至今打了十場仍是一勝難求。

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