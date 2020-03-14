聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林益全雙響砲5人猛打賞 悍將揮27安勝味全龍
中職官辦熱身賽繼續閉門進行，富邦悍將隊今天在斗六棒球場對上味全龍隊，全場狂揮27支安打，包括林益全雙響砲及蔣智賢2分砲，兩度灌進大局，終場以19：6勝出，賞龍隊10連不勝。
悍將隊在首局靠張正偉、陳品捷2支二壘打先馳得點，3局上再添1分。第4局味全龍隊換投，悍將隊更展開一輪猛攻，單局敲出7支安打就有5支是長打，其中蔣智賢轟出2分砲、林益全「背靠背」開轟，打下6分大局，拉開9：1領先。
悍將隊洋投索沙先發4局，被敲出3支安打，有2次四壞球保送，送出3次三振，失1分。范玉禹接替後，在第5局被連敲4支安打失2分。羅力第6局登板，被敲3支安打再失2分，龍隊將比數追成4分差，羅力後兩局續投則沒再丟分。
第7局悍將隊蔣智賢、林益全、申皓瑋連3棒安打追加1分。第9局又展開猛烈攻勢，單局揮出9支安打再灌8分，包括林益全的2分全壘打，單場雙轟助球隊打爆對手。
悍將隊打線幾乎棒棒開花，共5人繳出猛打賞表現，陳品捷、蔣智賢都是4安4打點，林益全單場4安含2轟，進帳3分打點，張正偉、胡金龍各有3安表現。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言