快訊

新店「小鄭容和」冷血砍死無辜路人 吳慷仁大爆炸

和新店男同名同姓！他被網罵「垃圾」喊冤：不是我殺的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林益全雙響砲5人猛打賞 悍將揮27安勝味全龍

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
富邦悍將林益全今天在斗六棒球場對上味全龍隊，轟出雙響砲。 聯合報系資料照
富邦悍將林益全今天在斗六棒球場對上味全龍隊，轟出雙響砲。 聯合報系資料照

中職官辦熱身賽繼續閉門進行，富邦悍將隊今天在斗六棒球場對上味全龍隊，全場狂揮27支安打，包括林益全雙響砲及蔣智賢2分砲，兩度灌進大局，終場以19：6勝出，賞龍隊10連不勝。

悍將隊在首局靠張正偉、陳品捷2支二壘打先馳得點，3局上再添1分。第4局味全龍隊換投，悍將隊更展開一輪猛攻，單局敲出7支安打就有5支是長打，其中蔣智賢轟出2分砲、林益全「背靠背」開轟，打下6分大局，拉開9：1領先。

悍將隊洋投索沙先發4局，被敲出3支安打，有2次四壞球保送，送出3次三振，失1分。范玉禹接替後，在第5局被連敲4支安打失2分。羅力第6局登板，被敲3支安打再失2分，龍隊將比數追成4分差，羅力後兩局續投則沒再丟分。

第7局悍將隊蔣智賢、林益全、申皓瑋連3棒安打追加1分。第9局又展開猛烈攻勢，單局揮出9支安打再灌8分，包括林益全的2分全壘打，單場雙轟助球隊打爆對手。

悍將隊打線幾乎棒棒開花，共5人繳出猛打賞表現，陳品捷、蔣智賢都是4安4打點，林益全單場4安含2轟，進帳3分打點，張正偉、胡金龍各有3安表現。

林益全 蔣智賢 中職

延伸閱讀

中職／單場16安比下悍將3轟 兄弟奪第6勝

中職／羅力4局6K壓制味全 洪總很滿意

中職／羅力4局無失分 悍將、龍隊3：3握手言和

中職／新球季80萬元俱樂部 林益全、胡金龍都要挑戰

相關新聞

大專聯賽／每天清早黏劉致榮 陳真「狂練」大蛻變

文化大學在今年大專棒球聯賽砲聲隆隆，外野手陳真在本周的8強複賽更是連兩場開轟，自大一起不間斷的訓練收到顯著成效，而球隊剩...

棒球／奧運美洲資格賽 應會在大聯盟之前開打

受到新冠肺炎疫情影響，原定在3月23日舉行的奧運美洲資格賽已延期，且日期未定，但據相關人士評估，比賽應會在大聯盟開打前舉...

中職／史上兩次單一球季 因虎、龍隊解散恢復半季制

受新冠肺炎疫情影響，中職除了開幕戰之外，賽程暫時未定，另有6搶1奧運資格賽、東京奧運的變數，若因此改採單一球季，將是史上...

中職／今年之前最晚開幕戰 因經典賽延後到3月底

中華職棒今年球季開幕戰延到4月11日開打，是史上最晚的一次，在此之前，歷年開幕戰最晚在3月28日登場，最早一次甚至在2月...

中職／林益全雙響砲5人猛打賞 悍將揮27安勝味全龍

中職官辦熱身賽繼續閉門進行，富邦悍將隊今天在斗六棒球場對上味全龍隊，全場狂揮27支安打，包括林益全雙響砲及蔣智賢2分砲，...

大專聯賽／少數「開門打」的棒球賽 4強下周出爐

目前國內少數還開放球迷進場的棒球賽事，就屬本周舉行的大專棒球聯賽公開一級8強複賽，比賽明天起還有4天賽程，決定4強隊伍，...

棒球／國家棒球訓練基地 台東體中列入選項

國家棒球訓練基地一度有意設在嘉義縣棒球場，但最後無疾而終，相關單位今年重新展開視察作業，台東體中棒球場被列入選項。

中職／二軍例行賽如期開打 一軍投入增加精采度

中華職棒例行賽受新冠肺炎疫情影響延後，但二軍未受影響，例行賽將自17日起開打，由於各隊都在備戰中，一軍球員可望先到二軍維...

中職／官辦熱身賽後的空檔 各隊應變調整

中職外增的第2階段官辦熱身賽，將在24日結束，距離球季開打還有3周空檔，各隊將陸續回到大本營繼續訓練，並和其他球隊安排自...

日職／宣布成為準爸爸 宋家豪：像夢一樣

繼旅美好手張育成當準爸爸，效力日職金鷲的宋家豪也傳出喜訊，今天在個人IG張貼超音波照，宣布宋家即將要添新成員，表示「像夢一樣」。 宋家豪與老婆在2016年完婚，婚姻長跑4年，終於在今天傳出老婆懷

日職／吳念庭熱身賽首度先發 首打席安打開張

日本職棒西武獅隊今天在官辦熱身賽對上養樂多隊，吳念庭首度先發上陣，擔任第6棒、一壘手，兩打數有1支安打，今年熱身賽安打開...

大專聯賽／暌違12年 嘉大帶走決賽門票

大專棒球聯賽公開一級八強複賽戰況白熱化，衛冕軍文化大學以五勝戰績率先晉級，嘉義大學昨以十二比九擊敗文化後，搶下第二張決賽門票，也是球隊繼九十六學年度後，暌違十二年後再次挺進四強。

熱門新聞

NBA／爵士隊氣氛生變 沃神爆球員不爽戈貝爾

NBA／展現新一哥風範 威廉森包辦員工30日薪水

NBA／1.8萬孩童停課沒飯吃 柯瑞夫妻伸援手

籃球／林書豪捐款30萬美元防疫：是時候做出改變

NBA／太陽官方以電玩模擬賽程 被唐西奇爆砍50分

NBA／唐西奇發熬夜打電動梗圖 卡盧索放話當直播主

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。