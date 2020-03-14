大專聯賽／少數「開門打」的棒球賽 4強下周出爐

目前國內少數還開放球迷進場的棒球賽事，就屬本周舉行的大專棒球聯賽公開一級8強複賽，比賽明天起還有4天賽程，決定4強隊伍，其中衛冕軍文化大學及嘉義大學已提前拿到決賽門票，最後2席預計下周出爐，決賽將在28、29日於新北市三重棒球場舉行。

大專棒球聯賽去年先進行預賽，晉級8強的球隊自本周二起在台中棒球場展開複賽，進行完前4天賽程，嘉義大學、文化大學都取得5勝1敗戰績（帶進預賽相關戰績），提前挺進4強，而嘉大因擊敗文化，暫居複賽第一。

文化大學連續6年闖進大專聯賽4強，今年強勢挑戰3連霸，預、複賽至今打了10戰，只有3場比賽沒出現全壘打，累積12轟遙遙領先各隊；嘉義大學則是繼96學年度之後，暌違12年再闖4強之列。

今天比賽休兵一天，明天繼續進行後4天賽程，目前國立體大戰績3勝2敗、開南大學戰績2勝2敗，晉級相對有利，面臨淘汰邊緣的南華大學、美和科大，明天分別對上開南大學、高苑科大，都是背水一戰，一但輸球就確定出局。