聽新聞
test
0:00 / 0:00
棒球／國家棒球訓練基地 台東體中列入選項
國家棒球訓練基地一度有意設在嘉義縣棒球場，但最後無疾而終，相關單位今年重新展開視察作業，台東體中棒球場被列入選項。
中華棒球協會自2017年起和體育署、嘉義縣政府合作規劃國家棒球訓練基地，嘉義縣政府規劃興建主球場、少棒球場、室內多功能練習場、打擊練習場、牛棚等硬體設施，讓各級國家隊進駐集訓。
原定計畫在要去年啟用，但未能如願推動。嘉義縣棒球場目前成為職棒春訓基地，中職樂天桃猿隊今年春訓便在此進行。
棒協日前和相關單位前往台東考察，認為台東體中棒球場的狀況不錯，適合作為訓練基地，未來U15、U18及女子棒球中華代表隊，可在此集訓。
台東體中棒球場主球場符合國際棒球總會（IBAF）職棒及成棒標準，另有符合國際棒總青少棒標準之副球場，且有室內投打練習區。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言