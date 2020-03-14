棒球／國家棒球訓練基地 台東體中列入選項

國家棒球訓練基地一度有意設在嘉義縣棒球場，但最後無疾而終，相關單位今年重新展開視察作業，台東體中棒球場被列入選項。

中華棒球協會自2017年起和體育署、嘉義縣政府合作規劃國家棒球訓練基地，嘉義縣政府規劃興建主球場、少棒球場、室內多功能練習場、打擊練習場、牛棚等硬體設施，讓各級國家隊進駐集訓。

原定計畫在要去年啟用，但未能如願推動。嘉義縣棒球場目前成為職棒春訓基地，中職樂天桃猿隊今年春訓便在此進行。

棒協日前和相關單位前往台東考察，認為台東體中棒球場的狀況不錯，適合作為訓練基地，未來U15、U18及女子棒球中華代表隊，可在此集訓。