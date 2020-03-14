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中職／史上兩次單一球季 因虎、龍隊解散恢復半季制

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導

受新冠肺炎疫情影響，中職除了開幕戰之外，賽程暫時未定，另有6搶1奧運資格賽、東京奧運的變數，若因此改採單一球季，將是史上第3次。

中職會長吳志揚日前表示，如果中華隊順利在6搶1資格賽過關、前進東京奧運，就會重新採用單一球季，但目前暫時維持上、下半季制。

中職在1997年9月30日領隊會議決定，隔年球季取消上、下半季賽制，改採單一球季制。

當時之所以採用單一球季，主因是1997年全年戰績58勝31敗7和的統一獅隊，沒拿到上、下半季冠軍，無緣總冠軍賽，就連第2的三商虎隊（46勝44敗6和）、第3的兄弟象隊（45勝44敗7和）都被排除在外。

這一年中職當年還要面對台灣大聯盟的競爭，且為了避免賽制不公的狀況再度發生，決定1998年起採用單一球季制。

但單一球季容易出現強弱分明的狀況，球季打完一半後就大勢已定，1998年年度戰績第一的興農牛隊拿到58勝，墊底的象隊只有33勝，99年興農牛隊僅拿30勝，勝場是排頭中信鯨隊的一半。

1999年碰到921大地震，6隊原定要打300場例行賽，因地震災情取消多場，最後只打完278場比賽，11、12月三商虎、味全龍隊又相繼解散，在隔年只剩4隊情況下，聯盟決定恢復上、下半球季制，至今仍未改過。

中職 統一獅 中華隊

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