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大專聯賽／每天清早黏劉致榮 陳真「狂練」大蛻變

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
文化大學陳真。記者葉姵妤／攝影
文化大學陳真。記者葉姵妤／攝影

文化大學在今年大專棒球聯賽砲聲隆隆，外野手陳真在本周的8強複賽更是連兩場開轟，自大一起不間斷的訓練收到顯著成效，而球隊剩最後3場比賽（複、決賽），陳真目標再拚3支全壘打。

陳真過去就讀穀保家商時時，打擊能力就獲肯定，曾入選2016年亞洲青棒錦標賽國手，畢業後進入文化大學，如今升上大三，長打能力大爆發，一路來的苦練，加上今年加重重量訓練，靠著更有效率的訓練方式，表現大蛻變。

談起自己的訓練量，陳真坦言：「練超多。」自加入文化起，和同學劉致榮每天早上6點起床練習，無論體能、重量、打擊、守備都會輪流練。儘管劉致榮去年旅美加入紅襪隊，陳真少了搭檔仍沒鬆懈。

陳真也透露，無論在哪裡，自己每天都會做核心訓練，「從一年級開始，從來沒間斷過。」身體允許的狀況下，也幾乎每晚都會找時間揮棒。

除了紮實的訓練，陳真及劉致榮也十分自律，維持規律作息且控制飲食，陳真透露，自己每天早上6點起床，晚上12點前睡，「當然還是會有特殊狀況，但都會讓自己睡滿7到8小時。」飲食上則避免油炸及糖類食物。

陳真指出，前兩年自己有刻意增重，但訓練上即使「狂練」，身材卻沒有變壯，進步幅度不大，之後才知道要搭配上課所學的相關知識，讓訓練更有效率，今年再按照球隊的大量重訓菜單，身體素質明顯成長，體重大增7公斤來到90公斤，力量和爆發力都大幅提升。

這次大專聯賽，陳真就展現苦練的成果，去年預賽對國立體大已敲1轟，本周複賽前兩場比賽對上美和科大、台北市大也都有全壘打演出，成為複賽焦點人物，目前個人累積3轟暫居大會全壘打王。

陳真透露，這次複賽開打前，給自己的目標是要敲5轟。目前他差3支達標，文化後天還有最後一場複賽，28、29日則要進行決賽拚3連霸，陳真也說：「可遇不可求，還是以球隊的成績優先。」

劉致榮 紅襪

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