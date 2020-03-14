中職／今年之前最晚開幕戰 因經典賽延後到3月底

中華職棒今年球季開幕戰延到4月11日開打，是史上最晚的一次，在此之前，歷年開幕戰最晚在3月28日登場，最早一次甚至在2月19日舉行。

中職元年（1990年）在3月17日開打，直到1996年為止，開幕戰都在3月登場，最晚是1991年的3月21日。

1997年中職增至7隊，為容納多出的賽程組合，例行賽提前到2月23日開打，是史上首度在2月舉行的開幕戰，隔年因單一球季制，更提前到2月19日進行開幕戰，成為歷年最早開打紀錄。

1999年到去年為止，中職球季開幕戰幾乎都在3月登場，僅有2004年因為配合奧運停賽，季賽提前到2月28日開始進行。

2009中職從6隊減為4隊，且世界棒球經典賽在3月開打，對戰組合減少加上配合經典賽進行，開幕戰遲至3月28日才舉行，為例年開幕戰最晚的一次。