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中職／今年之前最晚開幕戰 因經典賽延後到3月底
中華職棒今年球季開幕戰延到4月11日開打，是史上最晚的一次，在此之前，歷年開幕戰最晚在3月28日登場，最早一次甚至在2月19日舉行。
中職元年（1990年）在3月17日開打，直到1996年為止，開幕戰都在3月登場，最晚是1991年的3月21日。
1997年中職增至7隊，為容納多出的賽程組合，例行賽提前到2月23日開打，是史上首度在2月舉行的開幕戰，隔年因單一球季制，更提前到2月19日進行開幕戰，成為歷年最早開打紀錄。
1999年到去年為止，中職球季開幕戰幾乎都在3月登場，僅有2004年因為配合奧運停賽，季賽提前到2月28日開始進行。
2009中職從6隊減為4隊，且世界棒球經典賽在3月開打，對戰組合減少加上配合經典賽進行，開幕戰遲至3月28日才舉行，為例年開幕戰最晚的一次。
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