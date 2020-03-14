中職／二軍例行賽如期開打 一軍投入增加精采度

中華職棒例行賽受新冠肺炎疫情影響延後，但二軍未受影響，例行賽將自17日起開打，由於各隊都在備戰中，一軍球員可望先到二軍維持手感，今年二軍前1個月的比賽勢必很精采。

今年中職二軍原本就備受矚目，因為新軍味全龍隊加入，必須先在二軍打滿一季，球迷都很關注龍隊新秀的表現，球團也要為明年加入一軍預作行銷。

下周雖還有一軍官辦熱身賽，但結束後到4月11日球季開打的空檔，除了練習、自辦熱身賽之外，去二軍增加實戰經驗，也是絕佳選項。

由於二軍沒有球員登錄相關限制，各隊都可讓一軍球員輪流去比賽，除了維持個人感覺之外，也能為二軍的團隊戰績加分，一舉數得。

中職二軍例行賽開幕戰17日在屏東中信園區舉行，由富邦悍將隊二軍出戰中信兄弟隊二軍，統一獅、樂天桃猿隊二軍則在嘉義縣棒球場交手。

中職二軍例行賽目前只排到7月5日，後續賽程待一軍比賽確定後再行安排公告，而到7月5日為止，二軍將在斗六、嘉義縣、台南、澄清湖、中信園區棒球場進行128場比賽，每周五、六、日皆有直播。