聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／官辦熱身賽後的空檔 各隊應變調整
中職外增的第2階段官辦熱身賽，將在24日結束，距離球季開打還有3周空檔，各隊將陸續回到大本營繼續訓練，並和其他球隊安排自辦熱身賽。
春訓期間，各隊都在南部集訓，第一階段官辦熱身賽也以台南、斗六棒球場為主，球隊原定打完後，回到主場備戰新球季。
因新冠肺炎影響，中職開幕戰二度延後，4月11日才展開賽季，官辦熱身賽因此額外多打10場，場地也增加洲際棒球場，中信兄弟、富邦悍將隊剛好提前「北歸」。
兄弟在22日打完官辦熱身賽後，留在洲際棒球場集訓，詳細備戰計畫尚未確認，但會盡量安排自辦熱身賽，協助球員維持調整感覺。
悍將隊下周起的熱身賽都在洲際棒球場，球隊預定16日回到主場，之後的訓練也暫以新莊球場為主，並另行安排自辦熱身賽。
樂天桃猿隊在嘉義縣棒球場春訓，熱身賽結束後的行程尚未確定，而統一獅隊原本就在主場台南棒球場集訓，之後將持續在原地訓練。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言