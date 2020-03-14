中職／官辦熱身賽後的空檔 各隊應變調整

中職外增的第2階段官辦熱身賽，將在24日結束，距離球季開打還有3周空檔，各隊將陸續回到大本營繼續訓練，並和其他球隊安排自辦熱身賽。

春訓期間，各隊都在南部集訓，第一階段官辦熱身賽也以台南、斗六棒球場為主，球隊原定打完後，回到主場備戰新球季。

因新冠肺炎影響，中職開幕戰二度延後，4月11日才展開賽季，官辦熱身賽因此額外多打10場，場地也增加洲際棒球場，中信兄弟、富邦悍將隊剛好提前「北歸」。

兄弟在22日打完官辦熱身賽後，留在洲際棒球場集訓，詳細備戰計畫尚未確認，但會盡量安排自辦熱身賽，協助球員維持調整感覺。

悍將隊下周起的熱身賽都在洲際棒球場，球隊預定16日回到主場，之後的訓練也暫以新莊球場為主，並另行安排自辦熱身賽。

樂天桃猿隊在嘉義縣棒球場春訓，熱身賽結束後的行程尚未確定，而統一獅隊原本就在主場台南棒球場集訓，之後將持續在原地訓練。