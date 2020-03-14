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日職／吳念庭熱身賽首度先發 首打席安打開張
日本職棒西武獅隊今天在官辦熱身賽對上養樂多隊，吳念庭首度先發上陣，擔任第6棒、一壘手，兩打數有1支安打，今年熱身賽安打開張，西武終場也以1：0拿下勝利。
吳念庭今年春訓從二軍起步，3月被拉上一軍參與官辦熱身賽，今天賽前合計出賽6場都是替補，3打數沒有安打，有1次處身球保送。
今天對上養樂多之戰首度被排進先發陣容中，2局下首打席面對小川泰弘，抓第2顆143公里的直球，掃成右外野方向的安打，今年個人在官辦熱身賽的首安出爐。
吳念庭安打幫助西武隊攻占一、二壘，下一棒柘植世那再敲安打形成滿壘，高木渉高飛犧牲打送回1分，也成為全場唯一分數。
4局下吳念庭第2打席，擊出投手方向的滾地球出局，7局下就被換代打退場，此戰合計2支1，官辦熱身賽打擊率破蛋。
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