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日職／宣布成為準爸爸 宋家豪：像夢一樣
繼旅美好手張育成當準爸爸，效力日職金鷲的宋家豪也傳出喜訊，今天在個人IG張貼超音波照，宣布宋家即將要添新成員，表示「像夢一樣」。
宋家豪與老婆在2016年完婚，婚姻長跑4年，終於在今天傳出老婆懷孕的好消息，兩人也準備迎接難得的新生命。
宋家豪於Instagram發文寫道：「期盼已久，終於迎來了我們的第一個孩子，得知的當下就像夢一樣。」開心能夠成為準爸爸之餘，宋家豪也不忘感謝老婆懷孕期間的辛勞，表示：「謝謝我的老婆，懷孕的辛苦真的不是我們能想像的，也非常期待和孩子見面的那天。」
最後，在迎接兩人愛的結晶的同時，宋家豪也期許自己會好好努力，並請球迷為父妻倆加油。
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