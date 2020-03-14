日職／宣布成為準爸爸 宋家豪：像夢一樣

繼旅美好手張育成當準爸爸，效力日職金鷲的宋家豪也傳出喜訊，今天在個人IG張貼超音波照，宣布宋家即將要添新成員，表示「像夢一樣」。

宋家豪與老婆在2016年完婚，婚姻長跑4年，終於在今天傳出老婆懷孕的好消息，兩人也準備迎接難得的新生命。

宋家豪於Instagram發文寫道：「期盼已久，終於迎來了我們的第一個孩子，得知的當下就像夢一樣。」開心能夠成為準爸爸之餘，宋家豪也不忘感謝老婆懷孕期間的辛勞，表示：「謝謝我的老婆，懷孕的辛苦真的不是我們能想像的，也非常期待和孩子見面的那天。」

宋家豪在IG秀出超音波照，公布要當爸爸的喜訊。 截圖自宋家豪IG

最後，在迎接兩人愛的結晶的同時，宋家豪也期許自己會好好努力，並請球迷為父妻倆加油。