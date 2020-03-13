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中職／史上首場閉門熱身賽 獅隊展現火熱手感

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
中職史上第一次閉門打、無觀眾的官方比賽。記者黃仲裕／攝影
中職史上第一次閉門打、無觀眾的官方比賽。記者黃仲裕／攝影

統一獅、味全龍隊今晚在台南棒球場進行「閉門打」的官辦熱身賽，這也是中職史上首場不對外開放的官方比賽，場面雖冷清，獅隊手感發燙，全場敲出16安、5轟，終場以15：8贏球，龍隊9連不勝。

新冠肺炎疫情未趨緩，中職昨天宣布季賽延後到4月11日開打，今天起的熱身賽雖照常舉行，但改採閉門戰、不開放球迷進場，獅隊有球員形容，「連自己的心跳、呼吸聲都聽得到」。

這場史上第一次現場沒球迷看的比賽，龍隊一度領先，4局上劉基鴻、黃柏豪、郭天信安打，曾陶鎔砲轟獅隊中繼洋投費爾本，擊出滿貫砲，助隊以4：2超前。

5局下，獅隊鄭鎧文先敲安打，林靖凱、林安可、吳桀睿相繼獲保送擠回分數，之後再以陳鏞基安打、龍隊失誤要回領先優勢，自此領先到終場。

場邊沒有觀眾加油聲，獅隊依然打得起勁，郭阜林在2、4局開轟，鄭鎧文6局下擊出兩分砲，陳重羽追加陽春全壘打，鄧志偉接手轟出3分砲，單局3發全壘打擊垮龍隊。

獅隊先發投手羅里奇投3局，被擊出3支安打、投出兩次三振、無失分。

龍隊之前8場官辦熱身賽吞7敗，另在3月1日和富邦悍將隊以3：3和局收場，今天是中職外增官辦熱身賽第1天，還是無法拿到首勝。

中職史上第一次閉門打、無觀眾的官方比賽。記者黃仲裕／攝影
中職史上第一次閉門打、無觀眾的官方比賽。記者黃仲裕／攝影
中職史上第一次閉門打、無觀眾的官方比賽。記者黃仲裕／攝影
中職史上第一次閉門打、無觀眾的官方比賽。記者黃仲裕／攝影
中職官辦熱身賽今天起閉門打。記者黃仲裕／攝影
中職官辦熱身賽今天起閉門打。記者黃仲裕／攝影
統一獅隊先發投手羅里奇投3局、無失分。記者黃仲裕／攝影
統一獅隊先發投手羅里奇投3局、無失分。記者黃仲裕／攝影
中職史上第一次閉門打、無觀眾的官方比賽。記者黃仲裕／攝影
中職史上第一次閉門打、無觀眾的官方比賽。記者黃仲裕／攝影
中職史上第一次閉門打、無觀眾的官方比賽。記者黃仲裕／攝影
中職史上第一次閉門打、無觀眾的官方比賽。記者黃仲裕／攝影

中職 鄭鎧文

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