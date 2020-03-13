日職／王柏融敲1安再選保送 熱身賽連7場上壘

日職火腿隊今天回到主場札幌巨蛋，繼續與橫濱隊進行官辦熱身賽，台灣好手「大王」王柏融傷勢無礙，被排為先發第5棒、指定打擊，單場2支1，還選到一次四壞球保送上壘，近期連7場上壘。

王柏融在11日對上橫濱隊，被觸身球砸中手指退場，當下表情痛苦，但經過隊上防護員評估，只是輕傷，經過1天休兵後，今天再戰橫濱隊仍先發上陣。

面對橫濱王牌左投今永昇太，王柏融在2局下一壘有人時，抓準一顆148公里的速球，敲出左外野方向的安打，首打席安打就開張。接著在4局下一、二壘有人時上場，擊出一壘方向雙殺打，7局下則從坂本裕哉手中選到四壞球保送，隨後被換代跑退場。

王柏融此戰2打數敲1安，選到1次保送上壘，近期連4場比賽都有靠四死球保送上壘。他在官辦熱身賽合計出賽12場，27打數敲9支安打，打擊率3成33，有4分打點，獲得6次四死球保送。

火腿全場敲出5支安打，沒能攻進分數，橫濱則在首局靠神里和毅二壘打及佐野恵太安打敲回唯一分數，搶下勝利。今永昇太先發4局，被敲3支安打，有4次三振，坂本裕哉中繼3局，齋藤俊介後援1局，3投聯手完封火腿隊。