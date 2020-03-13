聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／宋家豪熱身賽第3次登板 首度遇亂流失分
日職官辦熱身賽，樂天隊今天出戰巨人隊，台灣投手宋家豪在6局下登板，被敲出3支安打，個人在今年季前熱身賽首度失分。
宋家豪4日首度在官辦熱身賽亮相，對橫濱隊投1局，沒有被敲安、無失分，7日再對中日隊中繼投1局，也沒有失分；前兩戰共投兩局，被敲1安，沒有失分，防禦率0。
今天對巨人之戰，宋家豪在6局登板，接替先發的則本昂大投球，一上場就被松原聖彌敲安，兩人出局後再被北村拓己、洋砲帕拉敲安失分，之後三振中島宏之，結束任務。
宋家豪此戰最快球速148公里，面對6人次、投22球，被擊出3安、失1分責失，防禦率增為3.00，退場時樂天以0：2落後。
樂天在7局上追回1分，8局上再靠小深田大翔全壘打、辰己涼介安打及犧牲打超前比數。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言