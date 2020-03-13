中職／例行賽賽程仍在調整 僅公布到6搶1資格賽前

中華職棒球季賽延到4月11日開打，原排定賽程需重新調整，由於牽涉到6搶1奧運資格賽等外在變數，聯盟之後僅只會公布部分賽程。

中職開幕戰因6搶1資格賽延後舉行而首度更改，而新冠肺炎疫情未見趨緩，昨天再決定開幕戰延到4月11日，既定賽程得再行調整。

賽程安排除了對戰組合的考量，另有球場租借問題，調整需要時間，聯盟目前沒有時間表，僅表示會儘速確認公布。

世界衛生組織（WHO）已宣布新冠肺炎進入「全球大流行」，東京奧運是否如期舉行仍未確定，也關係到6搶1資格賽要不要按計畫舉行。

這些外在因素都會影響中職賽程安排，聯盟因此只能暫時排定到6搶1資格賽前的時程，確認後後儘速公布，之後賽屆時再視情況調整。