大專聯賽／連兩年同一天擊敗文化 嘉大暌違12年闖4強

嘉義大學今年在大專聯賽打出亮眼成績，今天於複賽對上已提前挺進4強的的文化大學，全場敲出17支安打，終場以12：9贏球，連兩年在同一天擊敗文化，拿到第2張晉級門票，暌違12年再闖大專聯賽4強。

文化大學帶著3勝0敗晉級複賽，前兩戰也都拿下勝利，複賽戰績5勝0敗、積分15分，在今天賽前就已確定拿到4強門票，今天仍排出主力球員出賽，但比賽中狀況不斷。

嘉大首局先馳得點，第3局靠接連安打和對手失誤追加3分，文化前5局則只靠林柏安的2分砲轟回分數。之後嘉大一度因投手亂流讓文化超前比數，但8局下文化投手也守不住局面，嘉大單局靠4次保送和3支安打進帳5分，收下最終勝利。

嘉大今天共動用7名投手，合計被文化敲出8支安打，出現10次四死球保送，總教練鍾宇政說：「目前球隊沒有一出來就一定會贏的投手，所以打起來才這麼辛苦。」文化5名投手輪番上陣則共挨了17支安打，有8次四死球保送。

嘉義大學暌違12年闖4強。記者葉姵妤／攝影

能對文化敲出17支安打，鍾宇政肯定選手的表現，也稱讚球隊1到5棒在這次大專聯賽都打很好。今天全隊有3人猛打賞，第3棒李皓偉單場4安，另外黃士禕、林崑泰各敲3安。

嘉大去年在大專聯賽複賽只拿兩勝，無緣決賽，其中在3月13日在台體大以6：4擊敗文化，今年同一天再剋文化，而這一勝也如願把等了12年的4強門票拿到手，鍾宇政笑說：「等到天荒地老的概念。」

嘉義大學前一次挺進大專聯賽4強已經是96學年度、以季軍作收，隊史最佳成績則是在91學年度於冠軍戰不敵文化、獲亞軍，鍾宇政回憶，當年全隊只有13人，包括前旅美左投倪福德。今年嘉大雖沒有超級王牌，但鍾宇政說：「大家分工合作來彌補。」