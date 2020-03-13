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大專聯賽／認真上課+苦練 侯羿輔球速大增7公里

聯合報 / 記者葉姵妤／台中即時報導
北市大侯羿輔。記者葉姵妤／攝影
北市大侯羿輔。記者葉姵妤／攝影

雖然來自青棒名校平鎮高中，北市大投手侯羿輔在高中時期沒有太多表現機會，升上大學後靠著苦練，並運用課堂上學到的知識，讓表現大躍進，球速也提升至145公里，今天在大專聯賽複賽對國立體大投出8.2局失3分的代表作。

侯羿輔高中3年都打鋁棒組，表現並不突出，在好手雲集的平鎮陣中沒有太多機會，進入北市大後，按著教練給的菜單訓練，並加強重量訓練，力學、解剖學等學校課程內容確實吸收，運用在練習上，也會向學長請教，不斷精進自己的表現。

北市大教練廖文男指出，侯羿輔今年進步很多，「他的態度很正面，球隊給他的訓練菜單他都會去做，還會自己找時間加強，自律性很高，現在體能和肌力有拉上來，加上身材條件不錯，只是經驗還是有點不足。」

侯羿輔今天先發出戰國體，前5局僅讓1名打者上壘，沒有被敲出安打，投到9局下2出局，只差1顆好球就能演出完封勝，卻被揮出安打導致失分，球隊最終以8：3贏球，侯羿輔仍拿下勝投，也投出生涯代表作。

此戰他共投8.2局，用了128球，被敲出5支安打，有11次三振，失3分，寫下他在大學的單場最長投球局數，但無緣挑戰首場完封，他直言可惜，「很想拚，但可能真的還不夠，控球不行，還要再努力。」

今天侯羿輔最快球速投到145公里，比高中時進步了7公里，他透露，上大學後加強體能訓練是主要原因，去年暑假升上大二後，球速明顯提升。然而挑戰職棒還不在他目前的規劃中，目標先鎖定U23國手資格。

球速 平鎮高中

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