中職／外增官辦熱身賽開打 史上首度無觀眾比賽

中華職棒今天起進行10場額外增加的官辦熱身賽，但不開放觀眾進場，這也是中職史上第一次閉門打、無觀眾的官方比賽。

中職今年季前官辦熱身賽原排定20場，但因6搶1奧運資格賽延期，中職開幕戰隨之延到3月28日進行開幕戰，而為了為了協助球員維持手感，13日到24日增加10場官辦熱身賽，各隊再多打4場。

新冠肺炎疫情未趨緩，中職昨天宣布季賽再延後到4月11日開打，今天起的熱身賽雖照常舉行，但改採閉門戰、不開放球迷進場。

中職今天熱身賽晚上6時30分在台南棒球場舉行，由統一獅隊出戰味全龍隊。

日本職棒在2月26日召開臨時會議，決定剩餘的72場官辦熱身賽閉門打，不開放球迷進場；韓職則在27日宣布，取消原定自3月14日起舉行的50場官辦熱身賽。