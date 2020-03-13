聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／外增官辦熱身賽開打 史上首度無觀眾比賽
中華職棒今天起進行10場額外增加的官辦熱身賽，但不開放觀眾進場，這也是中職史上第一次閉門打、無觀眾的官方比賽。
中職今年季前官辦熱身賽原排定20場，但因6搶1奧運資格賽延期，中職開幕戰隨之延到3月28日進行開幕戰，而為了為了協助球員維持手感，13日到24日增加10場官辦熱身賽，各隊再多打4場。
新冠肺炎疫情未趨緩，中職昨天宣布季賽再延後到4月11日開打，今天起的熱身賽雖照常舉行，但改採閉門戰、不開放球迷進場。
中職今天熱身賽晚上6時30分在台南棒球場舉行，由統一獅隊出戰味全龍隊。
日本職棒在2月26日召開臨時會議，決定剩餘的72場官辦熱身賽閉門打，不開放球迷進場；韓職則在27日宣布，取消原定自3月14日起舉行的50場官辦熱身賽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言