大專聯賽／美職球探被暫停工作 剩中職站崗

受新冠肺炎疫情影響，台、日、韓職棒相繼宣布新球季延後開打，美國職棒大聯盟則在今天宣布球季至少延後2周開幕，不少球隊陸續讓各地球探暫停工作，今天在台中球場進行的大專棒球聯賽，看台上就只剩中職球探還堅守崗位。

新冠肺炎疫情已在全球大流行，原訂3月27日開打的大聯盟新球季確定延賽，原訂本月舉行的東京奧運美洲區資格賽和經典賽資格賽也延期，不少大聯盟球隊陸續召回在外地工作的國內球探，並要求國際球探暫停工作，盡量待在家中。

每年約3月舉行的國內高中木棒聯賽，除了長期駐台的美職球探外，大聯盟球隊也多會派球探高層來台觀察高中好手，但本月初落幕的木棒聯賽，因亞洲疫情影響，只有4隊特地派人來台。

大專棒球聯賽複賽照常舉行、開放球迷進場。記者葉姵妤／攝影

本周在台中棒球場進行的大專棒球聯賽8強複賽，直到昨天為止，還有多名駐台大聯盟球探及中職球探在觀察選手。但大聯盟宣布球季延賽後，今天進行的兩場賽事，看台上只剩中職中信兄弟、樂天桃猿及富邦悍將3隊的球探。

因疫情考量，不少美職球探都收到暫停工作的通知，或被球隊規範盡可能不要搭機、住飯店等，迅速回家，若所在地區相對安全則延長停留時間。

本周在台中棒球場進行的大專棒球聯賽，賽事照常開打且開放球迷進場，但加強防疫措施，入場需消毒，並採實名登記方式監測體溫。