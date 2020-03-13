聽新聞
test
0:00 / 0:00
大專聯賽／差1球無緣完封 北市大侯羿輔飆11K鎖國體
大專棒球聯賽公開一級8強複賽，今天早場賽事由台北市大對上國立體大，大二投手侯羿輔強力壓制國體打線，雖差1個出局數挑戰完封失利，但靠隊友單場14支安打的火力相挺，終場以8：3勝出，教練廖文男也給了球隊「200分」的高評價。
北市大帶著1勝2敗戰績進入複賽，但前兩天在複賽首戰以7：15不敵文化大學，沒能賺進積分，廖文男刻意保留侯羿輔在今天出戰國體，他的表現也沒讓球隊失望。
侯羿輔第1局面對國體首名打者投出保送，之後連續解決15名打者，直到6局上才被敲出首安，但隨後製造雙殺，第7、8局雖都讓對手上壘，仍力保不失分。
9局上侯羿輔保送首名打者再被敲安打，連抓2個出局數後，面對下一名打者投到2好球卻又被敲安失分，挑戰完封破功，也在用了128球後退場休息。接替的投手替他多丟2分，但守住勝利。
侯羿輔共投8.2局，被敲出5支安打，有4次保送，送出11次三振，失3分，拿下勝投，最快球速達145公里。
侯羿輔以好投壓制對手，身後的隊友還有一群「最熟悉的隊友」當後盾，先發9人中就有6人是他一路從新明國中、平鎮高中一起打拚到大學的同學、學弟，不僅守備零失誤，6人合計敲出11支安打，其中王偉安單場3安，林俊恩則是雙安3打點。
對於球隊的表現，北市大教練廖文男打下200分的高分，他笑說：「贏球就是好現象。」但一些細部瑕疵還要再加強。而拿下複賽第2勝後，北市大目前積分6分，想晉級4強仍要很拚，剩兩場比賽對上南華大學及高苑科大，廖文男說：「還要繼續努力。」
至於國立體大今天不僅打線受壓制，單場還發生3次守備失誤，吞下敗仗，目前複賽戰績3勝2敗、9分積分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言