棒球／台、日、韓、美職全面延後 棒球季4月才報到

大聯盟今天宣布球季至少延後兩周開打，使得台灣球迷熟悉的台、日、韓、美職全面受到新冠肺炎疫情影響，何時才能重燃棒球季？目前僅中職定調，4月11日開打、不再延後，美、日、韓職則還在觀望中，目前為「無限期延賽」，期望能在4月展開賽季。

大聯盟今天在與30隊開會後決議，熱身賽全面暫停，原訂3月27日開打的球季延後至少兩周開打，意即最快將在4月10日開幕，但目前並無正式開幕日；大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示，將會為今年賽程安排備妥各種應變方案。

儘管賽季至少延後兩周，大聯盟仍朝打完162場比賽的目標努力。水手隊總裁史丹頓（John Stanton）指出，「目前我們仍傾向打完162場，雖然細節還未出爐，但若能在4月9日（美國時間）開打，我們應該可以打完完整球季。」

中職先前已因六搶一奧運棒球最終資格賽受到疫情影響延期，而延後開幕兩周，昨天召開防疫諮詢會議後，確定二度延賽，定調4月11日開幕，且不再延後，但已確定是中職開打31年來最晚的開幕戰，至於是否閉門開打或限制進場人數，將在3月底再視疫情決定。

疫情較為嚴重的日、韓，兩國職棒都在本周稍早已經宣布延後開幕，且暫未正式訂出開幕日，日職朝4月10日後開幕努力，韓職目標則設在4月中旬，目標都是打完完整賽季。