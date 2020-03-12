中職／開季延至4月11日 相關人員確診就停賽

新冠肺炎疫情難料，中華職棒開季時間一延再延，昨召開防疫應變會議後，中職會長吳志揚正式宣布，新球季將在四月十一日點燃戰火，確定不會再延，否則球季賽恐怕打不完，一旦有人確診也會立刻停賽。

中職最早開季日期原是明天，因應六搶一奧運資格賽延期、新冠肺炎疫情擴散，日前決定延後兩周，昨天決議二度延賽，也是中職開打卅一年首次在四月進行開幕戰。

政府考量清明節連假可能是高度傳染的機會，建議假期前後不宜舉辦大型活動，中職雖延到四月十一日開打，風險仍難預料；吳志揚表示，會看到時狀況決定如何比賽，可以完全閉門，或是部分開放座位，現在還有機會調整。

ＮＢＡ昨天宣布無限期停賽，吳志揚強調，中職也會做好最壞打算，接下來比賽只要有球員、工作人員確診將會停賽，已要求聯盟、各隊做好健康管理。

中職過去卅季幾乎每年採行上、下半季賽制，只有一九九八、九九年是單一球季，今年如果中華隊在六搶一奧運資格賽過關、前進東京奧運，將會重新採用單一球季制。

「恢復單一球季的唯一條件，就是中華隊必須參加這兩項大賽。」吳志揚表示，中華隊若打六搶一奧運資格賽、東京奧運，又要採行上、下半季制，整個球季賽會拖太長，無法消化二百四十場比賽，一旦實施單一球季制，季後賽制也會調整。

中職官辦熱身賽今恢復進行，統一獅、味全龍隊將在台南球場交手，聯盟考量疫情，決定此役開始，接下來十場官辦熱身賽、十七日開打的二軍例行賽，都不開放觀眾進場，統統關門比賽也寫下空前紀錄。