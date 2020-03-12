大專聯賽／嘉大單局5分逆轉南華 離4強又近一步
嘉義大學前天在大專棒球聯賽複賽吞首敗，今天面對南華大學，克服2分落後，在6局下靠著一輪猛攻搶下5分大局，終場以5：2逆轉贏球，複賽第4勝入袋，有望搶下暌違12年的4強門票。
嘉大今年帶著3勝0敗戰績、9分積分進入複賽，前天對上國立體大先吞敗仗，經過一天調整，今天對上南華，前5局受到南華先發投手曾家鋐的壓制，沒有攻進分數，南華則在第2局靠失誤先馳得點，6局上沈朕清二壘打多添1分。
但戰況在6局下風雲變色，嘉大首名打者靠保送上壘，莊季霖揮出二壘打先送回1分，南華換投後也沒能止血，嘉大李皓偉掃出三壘打將比數扳平，接著第4棒高宸軒補上一支二壘打送回超前分，還藉由外野手失誤攻占三壘，黃家德高飛犧牲打追加1分，之後南華發生還守備失誤送分。
嘉大靠單局5分攻勢扭轉戰局，兩任投手也合力壓制南華打線，守下勝利。洪紹恩先發6局，被敲出2支安打，送出8次三振，失2分（1分自責分），拿下勝投；曾偉恩後援3局挨2安，沒有失分，奪救援成功。
嘉大前一次挺進大專聯賽4強已是96學年度（第3名），今年預賽就打下5勝2敗成績，以分組第一之姿晉級8強，如今複賽也已握有4勝、12分積分暫居第2，有望重返4強之列。
今年大專聯賽能有如此表現，嘉大總教練鍾宇政認為，李瑞霖在預賽投贏開南大學及台北市大，是一大關鍵，「通常我們對這兩隊輸多贏少，但這次都贏球，讓全隊信心倍增。」他也認為，目前球隊的穩定性比過去更好，表現不會大起大落。
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