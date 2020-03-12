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中職／官辦熱身賽首次關門 二軍沒觀眾也是頭一遭

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
二軍比賽也沒有觀眾。 報系資料照
二軍比賽也沒有觀眾。 報系資料照

中職官辦熱身賽明天恢復進行，統一獅、味全龍隊將在台南球場交手，聯盟考量新冠肺炎疫情，將不開放觀眾進場，成為史上第一場關門進行的官辦熱身賽。

中職會長吳志揚表示，官辦熱身賽從明天開始不開放民眾進入，3月17日開打的二軍例行賽也一樣。

中職開打31年來，官辦熱身賽、二軍賽事統統關門打，都寫下空前紀錄。

今年官辦熱身賽2月28日開打，已經打完20場，按照慣例都有賣票，聯盟也在球場入口處為球迷量體溫，就怕出現防疫缺口。

從明天龍、獅戰開始，一直到3月24日台中洲際球場富邦悍將、獅隊之戰，官辦熱身賽還有十場，聯盟決定全部關門比賽。

今年球季4月11日開打，中職不再進行官辦熱身賽，各隊從3月24日以後自主練習，備戰新球季。

中職 富邦悍將 統一獅

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