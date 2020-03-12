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中職／中華隊若打進奧運 恢復罕見單一球季制

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中華職棒吳志揚（中）則在今天召開防疫應變會議後，確定新球季將二度延賽。記者林俊良／攝影
中華職棒吳志揚（中）則在今天召開防疫應變會議後，確定新球季將二度延賽。記者林俊良／攝影

中職過去30個球季幾乎每年採行上、下半季賽制，只有1998、99年是單一球季，今年如果中華隊在六月六搶一奧運資格賽過關、七月前進東京奧運，將會重新採用單一球季制。

中職會長吳志揚說：「恢復單一球季的唯一條件，就是中華隊必須參加這兩項比賽，目前暫時維持上、下半季制。」

他表示，中華隊如果參加六搶一奧運資格賽、東京奧運，又要採行上、下半季制，整個球季賽會拖太長，無法消化240場比賽，因此才有單一球季的想法；一旦採行這個賽制，今年季後賽也和現行賽制不同，將會進行調整。

中職今年球季先以上、下半季賽制為主，聯盟公布賽程表也到上半季結束為止，一旦有球隊獲得上半季冠軍，又要改成單一球季，季冠軍就會消失。

吳志揚認為，這種機率應該不高。

中職長年實施上、下半季賽制，主因是考量票房，擔心單一球季制如果出現球隊戰績被大幅拉開，會影響球迷進場觀戰意願。

中職 中華隊

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