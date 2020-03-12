棒球／棒協公告防疫措施 春季聯賽也要關門打

針對新冠肺炎疫情，國內業餘棒球賽事因在戶外空間進行，加上觀眾人數較少，暫時不受影響，但主辦單位都加強防疫工作，棒協今天也公告防疫因應措施，近期全國性賽事都將「閉門開打」，3月23日開打的春季聯賽就將開始實施。

春季聯賽為業餘成棒年度大賽，今年賽事將在3月23日開打，比賽場地遍佈全台，但受新冠肺炎疫情影響，中華棒球協會公告，接下來的比賽將不開放觀眾入場，相關人員進到場內都需要進行手部清潔並監測體溫，體溫經過兩次採檢仍超過37.5度者禁止進場。

已報名的參賽選手，如有配合國家防疫政令實施居家隔離、防疫隔離或自主健康管理期間，不得參賽；大會技術人員、工作人員等也不得到場工作。棒協呼籲所有參賽隊職員都做好自主健康管理，協會也將隨時根據中央指揮中心的防疫政策調整相關措施。

去年業餘球員在國際賽搶盡鋒頭，其中合作金庫王牌投手吳昇峰在世界12強賽壓制美國隊，人氣持續飆升，吸引更多球迷關注國內業餘賽事，但如今春季聯賽決定「關門打」，決賽前也沒有提供轉播服務，業餘賽事的關注度又將受影響。

棒協109年國內賽事針對新型冠狀肺炎疫情因應措施如下：

1. 依據109年2月25日教育部體育署來函，考量目前新型冠狀肺炎疫情持續擴散，為確保參賽者健康安全，近期全國性賽事將改以閉門賽事舉行，不開放觀眾入場，媒體記者憑工作證進入。

2. 對於已報名之參賽選手，如有配合國家防疫政令實施居家隔離、防疫隔離或自主健康管理期間，不得參賽；大會技術人員、工作人員等也不得到場工作。

3. 敬請各位隊職員及選手務必做好自主健康管理，若有呼吸道症狀亦勿參加，若可下場比賽人數未達棒球規則規定或該賽事特殊規則規定，大會將沒收該場比賽。

4.各級賽事均極其重要，能否舉辦端看疫情之控制及個人自主健康管理是否得當，尚祈大家共同努力促成賽會順利、健康完成。

5. 疫情期間，本會將隨時根據「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」（簡稱指揮中心）之防疫政策，進行相關防疫措施修正。