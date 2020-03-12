中職／二度延賽確定！ 新球季4月11日開打

新冠肺炎疫情在全球大流行，各國職業體育賽事也受影響，中華職棒則在今天召開防疫應變會議，確定新球季將二度延賽，開幕戰再往後延兩周，改到4月11日開打，是中職史上首次4月開季。

今年中職球季原本安排在本周六開打，但因原定4月1日開打的6搶1奧運棒球最終資格賽延至6月舉辦，中職也將開幕戰延後到3月28日，這已是中職史上首次開幕戰因非天氣因素延賽。

然而疫情還持續在蔓延中，為避免場均觀眾人數上千人的中職賽事成為防疫破口，體育署署長高俊雄建議，若疫情沒有減緩，建議中職延後開季，中職也在今天舉行防疫應變會議，討論後確定新球季再延至4月11日開打，是中職史上最晚開季。

再次延後2周舉行開幕戰，也因政府考量清明節連假可能是高度傳染的機會，建議假期前後不宜舉辦大型活動。

疫情更嚴重的日、韓日前已相繼宣布新球季延後開打，中職原本成為亞洲職棒中唯一在3月就有賽事的聯盟，但為確保大眾的健康仍不敢大意，新球季確定跟進延賽。至於美國職籃NBA今天因有球員確診新冠肺炎，聯盟宣布無限期停賽，台灣時間3月27日開打的美國大聯盟球季則還沒有近一步消息。