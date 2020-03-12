大專聯賽／相隔23年回業餘 陳連宏當嘉大客座教練

去年季後卸下富邦悍將隊總教練兵符，「阿鑼」陳連宏經過休息後，2月起擔任嘉義大學棒球隊的客座教練，協助指導打擊，這也是他相隔23年再回到業餘，陳連宏笑說：「滿新鮮的。」

陳連宏去年季後沒獲悍將隊續聘，暫離職棒舞台，他透露，自己好好休息了一陣子，而嘉大為備戰目前正在進行的大專棒球聯賽複賽，找來陳連宏擔任客座教練，每周兩天到嘉義指導打者，預計到大專聯賽結束。嘉大總教練鍾宇政表示，希望陳連宏來給選手一些鼓勵、幫他們建立信心。

這周嘉義大學在台中比賽期間，陳連宏都現身場邊，適時提點選手，而藉由這機會，剛好也能就近關心兒子的表現。陳連宏的兒子陳建川目前就讀開南大學，球隊同樣挺進8強之列，但嘉大、開南已在預賽碰頭，複賽保留對戰戰績不會再交手，因此將無緣見到父子倆不同隊對戰的畫面。

陳連宏在1997年從和信鯨隊展開職棒生涯，之後轉戰統一獅隊，有著15年職棒球員資歷，之後轉任教練，當過統一獅隊及富邦悍將隊總教練，中職生涯執教戰績222勝215敗13和。

在嘉大的休息室看到陳連宏，不只其他大學隊的教練有些訝異，陳連宏自己也笑說很新鮮，「從加入職棒開始，一直都待在職棒，20多年了喔，才又回到基層。」

看著現今的大學打者，身材、力量都比過去更好，陳連宏說：「我們以前只知道要一直練，但現在他們接收的資訊很多。」尤其文化大學今年加強重量訓練，球員在比賽中長打連發，看得陳連宏也大呼，「力量真的很大。」