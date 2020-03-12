中職／史上首次四月開季？聯盟傾向二度延賽

新冠肺炎疫情擴散，原定28日開打的中職新球季是否再度延後，聯盟將在今天召開防疫應變會議後，正式對外宣布，一旦做成延賽決定，將是中職史上首次四月開季。

中職今年賽事本來14日點燃戰火，但世界棒壘球總會2日決定把六搶一奧運資格賽延到6月進行，中職同一天宣布球季賽延後兩周，目前新冠肺炎疫情難料，二度延賽的可能性不低。

中職會長吳志揚昨天表示，不排除再延賽的可能性，時間點可能落在四月中旬。

中職過去最晚開季是2009年3月28日，當年開幕戰延後是因季前進行世界棒球經典賽，也因如此，當年球季賽打到10月12日才結束，25日打完總冠軍賽。

今年開幕戰原定28日在桃園球場進行，由樂天桃猿、中信兄弟隊交手，重演去年爭霸戰的戲碼，也將追平史上最晚開季紀錄；從目前氣氛看來，各球團傾向再度延賽，避免球季賽成為防疫缺口，史上首次四月開季看來無法避免。

政府考量清明節連假可能是高度傳染的機會，建議假期前後不宜舉辦大型活動，中職球季賽在4月初開打的機會不大，4月11日應是考量的時間點。

中職過去30季開幕戰延後都是碰到下雨天，今年受到新冠肺炎疫情的影響，第一次因為外在因素延期。