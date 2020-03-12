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大專聯賽／回到U18奪冠水準 余謙：希望150是均速

聯合報 / 記者葉姵妤／台中即時報導
開南大學余謙。記者葉姵妤／攝影
開南大學余謙。記者葉姵妤／攝影

去年在U18世界盃奪下冠軍戰勝投及大會MVP，18歲投手余謙一戰成名，進入開南大學後也成為今年大專聯賽最受矚目的投手之一，今天在複賽先發對上高苑科大，主投6.2局失1分，送出10次三振，拿下勝投，但他也自認「速度還不夠好」。

余謙去年入選中華隊，集訓期間表現大躍進，赴南韓參與U18世界盃後，預賽以後援身份出賽也有好表現，冠軍戰則繳先發6.2局無失分的好投壓制美國隊，助中華隊抱回世界冠軍。

然而升上大學後，余謙的表現、球速稍有下滑，直到今年才慢慢找回好狀況，今天在大專聯賽複賽首戰先發，對上高苑先發繳好投，球速回到150公里的水準。看在場邊球探眼中，余謙的直球品質與U18冠軍戰的狀況差不多，但變化球的控制能力稍差。

開南總教練郭李建夫指出，余謙今天的球速從1到7局都保持的不錯，但變化球的控球有點「卡卡」，沒辦法投到得心應手，控球的精準度也是他未來要再加強的地方，「控球不是差，但花費的球數太多了，有點白費力氣。」

余謙今天主投6.2局用了111球，投到第7局因大腿稍微抽筋才暗示教練團換投，他說：「今天浪費太多球數，前面用太多球，球感沒有抓好，教練跟我說把節奏放慢，之後就照捕手的暗號做，後面幾局狀況就有回來，」

儘管球速追平生涯最快，余謙說：「速度可以更好，以我的要求，150公里還不夠，希望150公里是均速，我對自己要求比較高。」

余謙日前也被列入6搶1中華隊的觀察名單中，2月曾隨富邦悍將隊訓練幾天，讓中華隊教頭洪一中就近觀察狀況。然而原定4月1日開打的賽事因新冠肺炎疫情延後至6月舉行，余謙也將有更長的準備時間爭取國手機會，他說：「重點還是調整，自己要好好規劃，畢竟面對的是更高層級。」

余謙 中華隊 球速

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