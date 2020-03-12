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大專聯賽／余謙飆150公里送10K 開南大勝高苑

聯合報 / 記者葉姵妤／台中即時報導
余謙先發6.2局送出10次三振。記者葉姵妤／攝影
余謙先發6.2局送出10次三振。記者葉姵妤／攝影

開南大學今天在大專棒球聯賽8強複賽首戰對上高苑科大，去年U18世界盃一戰成名的18歲投手余謙先發上陣，主投6.2局挨3安，飆10次三振，失1分，終場開南大學也以10：1擊敗對手。

余謙今天在複賽打頭陣，首局就送出2次三振，讓對手3上3下，第2局被敲出2支安打，失1分，但再用2K化解危機，之後直到第6局才再被敲出安打，投到第7局連續K掉兩名打者後，因大腿緊繃快抽筋，被換下場休息。

余謙共投6.2局，追平個人在大學的最長投球局數，用了111球，被敲出3支安打都是一壘打，失1分，投出2次四壞球保送，最快球速達150公里，拿下勝投。

開南總教練郭李建夫指出，余謙今天的變化球有點「卡卡」，無法得心應手，但直球球速從第1局到第7局都保持得不錯。

余謙在去年底預賽共投3場，對上嘉義大學先發6.2局失2分，因球隊遭完封、吞下敗投；之後對上大同學院及輔仁大學都是後援出賽，共投5局失1分（非責失）。

開南大學打線今天則共揮出17支安打，開路先鋒湯家豪單場4安，包括一支三壘打，敲回3分打點，帶動全隊攻勢，打下複賽第2勝（帶進預賽對戰戰績）。

目前開南大學在複賽累積2勝2敗、6分積分，休息2天後將對上南華大學、文化大學及國立體大，爭取4強門票，郭李建夫說：「很拚，一場一場打。」他也透露，余謙接下來仍要在牛棚準備，視戰況再登板。

余謙先發6.2局送出10次三振。記者葉姵妤／攝影
余謙先發6.2局送出10次三振。記者葉姵妤／攝影
開南大學擊敗高苑科大。記者葉姵妤／攝影
開南大學擊敗高苑科大。記者葉姵妤／攝影

余謙 球速

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