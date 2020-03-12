中職／盼聯盟謹慎考慮 鄭文燦建議改轉播或延賽

中華職棒開幕戰原預定3月28日開打，但受到新冠肺炎疫情衝擊，桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫會議表示，市府立場明確表達改轉播或延期，桃園市體育局並建議中華職棒應「謹慎」考慮；對此，中華職棒今天將再次邀集中央疫情指揮中心等人員開會討論。

而中華職棒原本預定3月28日開打，距離現在只剩2個多禮拜，照現在情勢看來疫情勢必持續影響，市府明確表達希望線上轉播，或是其他延期方案，對此中華職棒內部先前多次討論，今天也將再次開會。

桃園市體育局表示，中華職棒今天會再次開防疫會議，邀集中央疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎諮詢委員、體育署及球團，以及桃園市衛生局疾病管制科等人員與會；體育局也再次建議中華職棒、球團，應謹慎考慮將賽事改成電視轉播或以線上直播。