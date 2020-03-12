日職／山川穗高變3號最大咖 王柏融要爭氣

聯合新聞網 / Hiyan
山川穗高是西武獅隊第四棒強打，在國家隊同樣也打第四棒，近兩季打出90轟、244分打點，新球季背號從33號換成3號，展現出他強大的企圖心。 聯合報系資料照片
山川穗高是西武獅隊第四棒強打，在國家隊同樣也打第四棒，近兩季打出90轟、244分打點，新球季背號從33號換成3號，展現出他強大的企圖心。 聯合報系資料照片

王柏融今年將展開個人日職生涯第二年，主要的改變之一是背號從99號換成3號，迎接背水一戰的球季。從同為左打的前明星球員田中賢介手中承接3號球衣，王柏融肩負日本火腿球團的高度期待。

今年日本職棒12球團之中，背號新換成3號的選手除了王柏融之外，還有西武獅隊的山川穗高，他同時也是2020年日本職棒最受矚目的新No.3。

王柏融本季球衣背號換成3號，希望能有一個全新的開始。 聯合報系資料照片
王柏融本季球衣背號換成3號，希望能有一個全新的開始。 聯合報系資料照片

開創西武3號新時代：山川穗高

3號在西武獅隊史上是強打代名詞。西鐵時代的大下弘、土井正博對球迷來說可能較為陌生，不過清原和博、中島裕之、淺村榮斗大家應該都耳熟能詳。淺村榮斗轉隊到樂天之後，3號球衣就暫時空了下來。

2020年起由連續兩年全壘打王山川穗高穿上這個光榮背號，絕對是實至名歸。西武主砲山川穗高過去兩年分別以47轟、43轟蟬聯太平洋聯盟全壘打王，並且連續兩年全勤出賽，達成40轟、120打點，已經是日本職棒的強力本土重砲。

山川穗高主動向監督辻発彦表達希望將背號從33號更換成3號，展現他的決心以及企圖心，也被看好將能開創西武3號的新時代。

現役NO.3：多為選秀第一指名打者

現役各隊選手中，能穿上3號球衣的多為選秀前兩輪的打擊好手，也是未來球隊要栽培為中心打者的選手。

以阪神虎來說，大山悠輔是2016年選秀第一指名，去年第3年球季就已經是陣中扛第四棒場次最多的打者。最後大山悠輔全勤出賽，繳出0.258打擊率、14支全壘打、76分打點的成績，今年仍是中心打線人選。

高橋周平則是2011年中日龍隊選秀第一指名，中日龍隊希望將高橋培養為3號始祖的內野手立浪和義接班人。高橋周平經過多年的磨練，近兩年終於逐漸站穩先發，去年打擊率0.293創生涯新高，本季的再成長值得期待。

中日龍三壘手高橋周平去年打出生涯最佳的.293打擊率，雖然全壘打僅7支，但二壘安打進步到28支，本季有機會進化成更強的長打好手。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
中日龍三壘手高橋周平去年打出生涯最佳的.293打擊率，雖然全壘打僅7支，但二壘安打進步到28支，本季有機會進化成更強的長打好手。 擷圖自維基百科／Cake6攝影

歐力士隊2011年選秀第一指名選進的安達了一，是另一名現役選秀第一指名的NO.3內野手，雖然安達了一的打擊表現普通，不過靠著精湛守備能力從2013-2018年都是歐力士的頭號先發游擊手。

另外，養樂多隊西浦直亨也是2013年選秀第二指名的內野好手，曾經在2018年擔任固定先發，首度達成單季兩位數的10支全壘打。千葉羅德、橫濱DeNA的3號分別是角中勝也、梶谷隆幸兩名主力左打。

樂天金鷲隊3號過去多為洋將所使用，直到淺村榮斗加盟之後才有了本土強打的印象。可以預期，未來3號在樂天也將具有一定的分量，沒有幾把刷子很難穿上樂天3號。

軟銀鷹：松中信彥、松田宣浩

軟銀鷹的3號也都不是省油的燈。史上FA第一人松永浩美（1994-1997大榮鷹時期）以及「平成年代唯一的打擊三冠王」松中信彥（2000-2015）都穿3號球衣，空了一年之後，由精神領袖松田宣浩在2017年繼承。不過松田宣浩在使用兩年之後，又從2019年開始換回原先的5號，使得軟銀現在的3號是空著，虛位以待陣中的年輕好手們來爭奪。

屬於3號的永久欠番：長嶋茂雄、衣笠祥雄

日本職棒有兩支球隊的3號屬於最高等級的「永久欠番」，分別是巨人隊「棒球先生」長嶋茂雄以及廣島鯉魚隊的「鐵人」衣笠祥雄。兩人都是日本職棒史上的傳奇，也是3號在整個日職都具有特殊意義的關鍵人物。

王柏融

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