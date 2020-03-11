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大專聯賽／6主力投入中職戰力有差 蔡仲南仍稱是好事
南華大學棒球隊在2016年成軍，迅速躋身大專甲組「前段班」，目前已培養出7名職棒球員，然而去年一口氣送了6名主力選手進中職，總教練「阿甘」蔡仲南坦言對戰力影響不小，但也直說是「好事情」。
南華在105學年度大專棒球聯賽公開二級打下亞軍，隔年晉升公開一級以並列第9作收，梅花旗大學棒球錦標賽則奪下亞軍佳績，去年第二度參與大專聯賽公開一級再打下第4名，迅速打響名聲。
隊史首位職棒球員翁瑋均在前年中職季中選秀首輪被Lamigo桃猿隊（現為樂天桃猿隊）挑中，去年則有6名選手被味全龍隊選進，包括投手郭郁政、蔡明憲、黃東淯、捕手全浩瑋及兩名主力打者張政禹、林孝程。
少了一大批主力球員，南華大學今年在大專聯賽仍挺進8強複賽，但蔡仲南坦言，戰力影響不小，「投手還好，野手的攻擊面就比較薄弱，學長在經驗上還是比低年級球員好。」然而阿甘也認為，雖然實力有落差，但低年級球員因此能頂上先發，能藉機好好磨練、成長。
只要準備好，蔡仲南鼓勵選手勇於挑戰職棒，他也和已投入中職的子弟兵們保持聯繫，關心他們在熱身賽的表現，「他們需要多一點比賽的機會，靠高強度的訓練，適應不同的節奏、打者，面對不同洋投，需要花多一點的時間磨練，準備好銜接一軍。」
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