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大專聯賽／重訓量比技術多一倍 文化火力大釋放

聯合報 / 記者葉姵妤／台中即時報導
文化大學加強重量訓練，在比賽中收到成效。記者葉姵妤／攝影
文化大學加強重量訓練，在比賽中收到成效。記者葉姵妤／攝影

文化大學在108學年度大專棒球聯賽展示強大長打火力，自預賽至今9場比賽已轟出11發全壘打，共有7名球員有開轟紀錄，連總教練廖敏雄都直呼：「沒想到。」增強重量訓練的作法收到顯著成效。

旅美球員劉致榮去年投、打表現大爆發的實例，帶動文化隊友和教練團跟進加強重訓和爆發力、提升身體素質，廖敏雄也在新學期起調整全隊的訓練方式，突破以往的方法，大幅提高重訓比重。

廖敏雄指出，目前球隊一周有4天做重量訓練，相對的就要犧牲技術訓練的時間，現在的重訓量大概是技術的2倍，若是3個月的訓練期，約有2個月在練重量、1個月磨技術；若有5個月的時間，大概3.5個月是重訓，「也一直在嘗試、一點一點去修正，希望調整到最好的比例。」

廖敏雄認為，打者打出去的球速度夠快，如果動作好的話，球就能飛得夠遠，而文化打者本身就有力量，加強重訓後，更讓砲手們在這次大專聯賽一一出列。

去年文化在預賽已累積9轟，這周複賽前兩戰則合計掃出37支安打，包括陳真的2發全壘打，目前陳真在預、複賽累積3轟也居全隊之冠，廖敏雄直呼：「這次的打擊真的沒想到，長打有夠多，對方外野手守得比職棒還遠，陳真打出去的球也都像子彈一樣。」

由於碰上新冠肺炎疫情爆發，文化因校內宿舍不開放導致球隊無法集訓，廖敏雄原本擔心複賽表現受影響，但球員這兩戰也讓教頭安心不少，「我知道選手有力量，但原本以為練得少，怕球感會跑掉，經過預、複賽也可以更能肯定，他們能力都有，只要投入下去，狀況都不會差太多。」

劉致榮 球速

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