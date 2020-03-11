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日職／王柏融手指挨球吻無大礙 免赴醫院檢查

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
王柏融手部遭球吻。 擷圖自畫面
王柏融手部遭球吻。 擷圖自畫面

日職火腿隊「大王」王柏融今天在官辦熱身賽對上羅德隊，第6局被觸身球砸傷左手指退場，經過防護員觀察後只是輕傷，不需送醫院檢查，但下一場比賽是否能上場還要視當天的傷勢狀況而定。

王柏融今天對上羅德隊，前2打席都擊出內野滾地球出局，沒有敲出安打，第3打席對上羅德隊投手小島和哉，被一顆內角球砸中左手指，王柏融當下表情痛苦，也隨即被教練團換下場休息，由杉谷拳士上場代跑。

賽後日本媒體報導，王柏融的傷勢並不嚴重，只是輕傷，不需前往醫院檢查。而日職熱身賽明天休兵一天，火腿隊後天將回到主場札幌巨蛋對上橫濱隊，王柏融是否能出賽還有待觀察。

王柏融至今在官辦熱身賽出賽11場，合計25打數敲出8支安打，包括4支二壘打，有4分打點，另獲得5次四死球保送，打擊率3成20，上壘率及長打率則都超過4成。

王柏融 羅德

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