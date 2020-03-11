中職／疫情牽動球季賽 不得已關門是最後方案

新冠肺炎疫情難料，中職新球季是否再延賽，聯盟將在明天召開正式應變會議後定案；中職會長吳志揚表示，今年目標是各隊打完120場比賽，如果疫情沒有好轉，實在不能一再延賽，最後只好關門比賽。

中職從2009年起縮成四隊，各隊每年出賽120場，全聯盟進行240場比賽，吳志揚認為，球季賽攸關球員延續紀錄，不能減少場次。

他說：「今年完全沒有縮減場次的想法，想辦法打完240場比賽。」

中職本季賽事原定本月14日開打，已經延後至28日，一旦明天決定再延賽，可能延到四月中旬，避開被認為「有高度傳染機會」的清明節連假。

吳志揚表示，球季賽不開放進場、讓球迷看電視直播也是一種選項，但關門比賽是最不得已的做法，這也是日本、南韓職棒決定延後球季賽的一個原因。

他說，如果決定關門比賽，根本就不必延賽，接下來就等各球團如何做決定。