大專聯賽／陳真連兩天開轟 文化掃23安退北市大

文化大學挑戰大專棒球聯賽3連霸，今天在8強複賽第2戰對上台北市大，全場狂掃23支安打，共3人繳出「猛打賞」演出，其中陳真更是連兩天開轟，助文化終場以15：7贏球，複賽戰績5勝0敗（帶進複賽對戰戰績），處於晉級有利位置。

儘管因新冠肺炎疫情影響集訓，文化在複賽手感沒受影響，昨天首戰以8：0擊敗美和科大，全場擊出14支安打，今天繼續用火力狙擊對手，打線全員安打，7局上打完取得14：3領先，一度有機會提前結束比賽，但7局下因守備失誤丟分，打滿9局才收下勝利。

文化全場共揮出23支安打，包括6支長打，中心打線火力串連，第3棒陳真昨天單場5支3、揮出一發陽春全壘打，今天再繳3安4打點表現，第7局揮出一發兩分彈，連續兩場比賽開轟、猛打賞。另外第4棒董秉軒單場3安4打點，第5棒孫易伸也有3安表現。

文化今年在預賽7戰只吞1敗，帶著3勝0敗、9分積分進入8強複賽，如今打出2連勝，複賽5勝、15分積分獨居領先，晉級4強處有利位置，接下來對上嘉義大學及開南大學，將有調整人力的空間，總教練廖敏雄說：「我們的目標就是決賽，接下來的比賽會有自己的調整方法。」