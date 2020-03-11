中職／開季不排除再延賽 吳志揚透露可能4月中旬

新冠肺炎疫情蔓延，體育署長高俊雄今天建議，如果疫情沒有減緩，建議中職球季賽延後開打；中職會長吳志揚表示，將在明天召開正式應變會議後，決定是否延期，不排除再延賽的可能性。

中職本季賽事原定14日開打，已經延後至28日，目前官辦熱身賽照常進行，由於新冠肺炎疫情難料，吳志揚強調，一旦做出再延賽的決定，可能是四月中旬，他說：「看起來是這樣。」

吳志揚表示，新冠肺炎疫情又有變化，清明節連假可能是高度傳染的機會，政府建議清明節前後不辦大型活動，中職目前完全遵照政府相關規定，希望不要出現防疫破口、不造成群聚感染。

中職明天開會將邀請衛福部防疫專家、體育署高層、球場所在地衛生官員參加，吳志揚說，球季賽是否再延，明天必須做出決定，這攸關各隊銷售預售票，會準備一些腹案提供球團參考。

新球季如果再延，避開清明節連假，4月11日或18日開打，都是可能選項。