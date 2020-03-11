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日職／牧田和久92公里曲球 吳念庭揮空三振

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
旅日好手吳念庭擔任替補一壘手，唯一一次打擊遭三振，熱身賽首支安打仍未出爐。 聯合報系資料照
旅日好手吳念庭擔任替補一壘手，唯一一次打擊遭三振，熱身賽首支安打仍未出爐。 聯合報系資料照

日職樂天西武隊今天在靜岡進行官辦熱身賽，旅日好手吳念庭擔任替補一壘手，唯一一次打擊遭三振，熱身賽首支安打仍未出爐，西武終場2：9落敗。

西武先發一壘手山川穗高連三打席掛零，吳念庭八局上被擁有大聯盟資歷的牧田和久三振，官辦熱身賽出賽五場，合計三個打數掛零，唯一上壘是三日對中日隊之戰挨了一記觸身球。

牧田和久過去效力西武七個球季，前年、去年轉戰教士隊，今年回鍋日職改披樂天球衣；他今天在八局上登板，連續三振森越祐人、山野邊翔、吳念庭，只投13球完成中繼任務，熱身賽出賽兩場，合計兩局未失分。

牧田和久面對吳念庭，連投三顆滑球，再投內角飄球，最後用92公里曲球讓他揮空三振。

樂天此役推出五名投手，宋家豪並未亮相，弓削隼人先發五局，被揮出四支安打，失兩分奪勝。

西武 吳念庭 樂天

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