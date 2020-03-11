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日職／王柏融被砸到左手指 露出痛苦表情退場

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
王柏融熱身賽六局上被羅德第二任投手小島和哉的內角球打到左手指，露出相當痛苦的表情。 截圖自影片
王柏融熱身賽六局上被羅德第二任投手小島和哉的內角球打到左手指，露出相當痛苦的表情。 截圖自影片

羅德隊今天在千葉主場對日本火腿隊進行官辦熱身賽，旅日好手王柏融前兩次打擊掛零，六局上因觸身球退場，兩隊終場3：3和局收場。

王柏融面對羅腿先發投手石川步，二局、三局上分別揮出二壘滾地球、一壘滾地球，六局上被羅德第二任投手小島和哉的內角球打到左手指，露出相當痛苦的表情，立刻退場由杉谷拳士代跑。

王柏融的左手有沒有問題，還要等待球團發布進一步消息；他目前在官辦熱身賽全勤出賽11場，合計25個打數揮出八支安打，包括四支二壘打，攻下四分打點，打擊率從賽前3成48降到3成20。

火腿今天三局上兩出局後，靠三支安打、兩次保送攻下三分，羅德三局下追回一分，九局下再靠福田光輝陽春砲、菅野剛士高飛犧牲打扳回兩分，雙方握手言和。

王柏融 羅德 日本火腿

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