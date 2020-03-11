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日職／王柏融被砸到左手指 露出痛苦表情退場
羅德隊今天在千葉主場對日本火腿隊進行官辦熱身賽，旅日好手王柏融前兩次打擊掛零，六局上因觸身球退場，兩隊終場3：3和局收場。
王柏融面對羅腿先發投手石川步，二局、三局上分別揮出二壘滾地球、一壘滾地球，六局上被羅德第二任投手小島和哉的內角球打到左手指，露出相當痛苦的表情，立刻退場由杉谷拳士代跑。
王柏融的左手有沒有問題，還要等待球團發布進一步消息；他目前在官辦熱身賽全勤出賽11場，合計25個打數揮出八支安打，包括四支二壘打，攻下四分打點，打擊率從賽前3成48降到3成20。
火腿今天三局上兩出局後，靠三支安打、兩次保送攻下三分，羅德三局下追回一分，九局下再靠福田光輝陽春砲、菅野剛士高飛犧牲打扳回兩分，雙方握手言和。
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