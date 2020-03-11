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中職／若疫情持續 體育署建議聯盟再延開幕戰

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部體育署長高俊雄今天在立法院教育及文化委員會表示，新冠肺炎疫情如果沒有減緩，建議中華職棒延後開幕賽事。 報系資料照
教育部體育署長高俊雄今天在立法院教育及文化委員會表示，新冠肺炎疫情如果沒有減緩，建議中華職棒延後開幕賽事。 報系資料照

中華職棒開幕戰3月底將在桃園開打，受新冠肺炎疫情影響，教育部體育署長高俊雄表示，中職明天會開防疫會議，如疫情持續，他認為優先順序是延後比賽。至於高中體總今年2月辦的100多場賽事，都採閉門比賽，以最高標準防疫。

立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠列席報告業務概況，並備質詢。立委張廖萬堅質詢時表示，有人主張觀眾席用梅花座，也有人主張實名制購票，或戴口罩入場。

桃園市長鄭文燦日前表示，中華職棒比賽是否開放觀眾入場，要待中央疫情指揮中心詢問體育署意見後決定。他建議增加電視轉播或線上直播場次，提高防疫標準。高俊雄說，中華職棒明天會舉行防疫作業會議，將邀地方參與。

中華職棒將開打，體育署長高俊雄（右）表示，如疫情持續，擬延後比賽。記者潘乃欣／攝影
中華職棒將開打，體育署長高俊雄（右）表示，如疫情持續，擬延後比賽。記者潘乃欣／攝影

【中央社／台北11日電】

教育部體育署長高俊雄今天在立法院教育及文化委員會表示，新冠肺炎疫情如果沒有減緩，建議中華職棒延後開幕賽事；對此，中華職棒秘書長馮勝賢說，會把訊息給各球團，之後一併說明。

中華職棒訂於3月28日開打，中職秘書長馮勝賢日前回應媒體指出，會朝正常開打並開放觀眾，並遵守衛生福利部的指引，與球團討論座位安排。開幕戰地主城市、桃園市長鄭文燦昨天在議會答詢時則表示，個人傾向以線上直播、轉播為主，畢竟若是看球賽的民眾有1、2名確診者，社會為此付出的成本太大。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部報告業務概況，民主進步黨籍立委張廖萬堅質詢時提到，受到疫情影響，國際許多重大觀賞型的職業賽事，都已暫停或延後舉辦。3月底開打的中華職棒，預計會湧入相當多的人群，該如何防疫至今仍沒有定案。

張廖萬堅提到，有人建議入場觀眾採「梅花座」，也有人主張實名制購票，或規定觀眾必須戴口罩入場等。他希望體育署盡快與中央流行疫情指揮中心討論。

對此，體育署長高俊雄表示，中職預計明天召開防疫作業會議，體育署會要求邀地方政府參與。他提到2月時高中體總舉辦超過100場的籃球、棒球賽，都採閉門比賽，用最高標準防疫，可做為參考。

在張廖萬堅不斷要求表態下，高俊雄表示，若要比較各項防疫措施的優先順序，體育署的態度是疫情若沒有減緩，建議中職延後賽事。

中華職棒秘書長馮勝賢則表示，今天下午開會員大會時，會把訊息給各球團，開完會再說明。

中華職棒 中職

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