中職／球彈、好球帶小 投手被打趴百害無一利

今年中華職棒官辦熱身賽眾家打者真的打瘋了！數據顯示，官辦熱身賽打了20場，竟然出現多達66轟，平均每場3.3轟，打擊率高達0.327，平均每場比賽得分近15分，3項聯盟打擊數據都是歷史新高，比最「轟狂」的2016年還要瘋狂；甚至有投手認為，今年官辦熱身賽的球，跟2016年例行賽的球一樣「彈」。

更驚人的是，根據媒體報導，聯盟表示，官辦熱身賽用球是「今年新訂的球、非庫存球」，也就是說，今年官辦熱身賽的球，就是例行賽要用的球，中職投手恐怕得自求多福了。

重新復出的味全龍隊在今年中職熱身賽亮相，雖然可預期新球隊失分容易較多，但味全龍本也打了很高的分數，而且非味全龍的比賽出現了更多爆炸性比分。 圖／味全龍隊提供

或許有人會說「球的彈性對投打數據影響不大，投手只要投到打者打不到的位置就好了。」但歷史數據已證明這說法完全錯誤。2010年日本職棒兩聯盟全壘打產量合計1605轟，2011年球的彈性係數降低，兩聯盟只剩936轟，大幅減產。

韓國職棒2018年總計1756轟，2019年比賽用球彈性係數降低，只剩1022轟，同樣大幅縮水。中職何嘗不是如此，2016年超過600轟，後來好球帶適度放寬、球的彈性「恢復正常」，2018年不到400轟。

2014年中職比賽用球的彈性係數為0.557，好球帶相對寬，當時全聯盟投打數據看起來相當合理，然而從2015年開始，球的彈性係數大幅調高，好球帶也變小了，要知道，球的係數差0.0001，擊球飛行距離就差很多，更何況大幅調高。

最好的對比就是台日、台韓熱身賽，以2019、2020年桃猿對羅德兩度「石垣島慘案」為例，中職、日職投手各自投所屬聯盟的球，換句話說，羅德打者打中職的球，桃猿打者打日職的球，中職球的彈性明顯比較好，羅德大比分輕取桃猿，球幫了不少忙。

中職去年冠軍隊桃猿在亞洲門戶交流賽中戰績2勝8敗，中職的比賽用球被羅德打者打得不亦樂乎。 中央社

今年來台春訓的韓職英雄隊也是如此，2月底「澄清湖慘案」英雄以18:0狂勝桃猿，英雄打者打中職的球，桃猿打者打韓職的球，英雄隊球星李政厚就表示，中職比賽用球彈性明顯比韓職還好。

和中職官辦熱身賽全壘打滿天飛景象不同，中職球隊與英雄隊總計打6場練習賽，竟然1支全壘打也擠不出來，可能的原因是英雄隊投手太強了，但更深層的原因恐怕是那顆球。

近幾年中職比賽用球彈性好，好球帶又窄，形成「超級打擊聯盟」，甚至單一球季出現3名「四割男」，締造世界紀錄，然而全壘打產量暴增的後遺症是，比賽品質和內容降低了，打者強攻猛打，失去棒球比賽純粹成分，包括戰術、短打推進、跑壘、守備細膩度，比賽時間顯得冗長。

更要命的後遺症是，中職本土投手頻被打趴，怎麼投都挨打，時間一久絕對會造成投手職業壽命縮短，而且基層棒球優秀人才會傾向練打者，不想練投，畢竟投手生命不長久，很容易就掛了，對台灣棒球長遠發展絕對不利。

從中職歷年投手的防禦率圖可以看出近年打者的強勢，如果再扣掉表現優異的洋投，本土投手真的是被打到慘兮兮。 聯合報系資料照片

今天不是本土投手被打掛而已，連洋投都罩不住。本季各隊砸大錢補強洋投，實力向上提升，但官辦熱身賽洋投防禦率破4，被打擊率接近3成，平均不到9局就挨1轟，真的是中職打者太強了嗎？還是洋投太差?還是有其他原因？

中肯的建議是，今年中職比賽用球比照2014年，也就是彈性係數訂在0.557，好球帶也和2014年一致，讓投打數據顯得合理。全壘打滿天飛並不會讓比賽更好看，反而會殘害投手，讓基層小朋友更不敢練投，影響層面甚鉅，中職不可不慎。