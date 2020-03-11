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大專聯賽／南華複賽驚險開胡 蔡仲南：表現0分

聯合報 / 記者葉姵妤／台中即時報導
南華大學複賽首戰1分擊敗美和科大。記者葉姵妤／攝影
南華大學複賽首戰1分擊敗美和科大。記者葉姵妤／攝影

南華大學去年在大專棒球聯賽打隊史最佳的殿軍成績，今年雖再闖8強，但沒帶勝場晉級，路更艱辛，今天複賽首戰對上美和科大，驚險以2：1贏球，搶下3分積分， 但總教練「阿甘」蔡仲南賽後直言，全隊表現「0分」。

8強晉級球隊帶進預賽對戰戰績，南華0勝3敗從墊底起步，今天對上已握1勝的美和，3局上因守備失誤讓對手先馳得點，下半局陳鼎傑、藍淯勝連續安打，戴焙麟高飛犧牲打將比數扳平。兩隊僵持到第7局，南華靠著對手暴投攻回致勝分。

儘管搶下複賽首勝，蔡仲南賽後說重話，「表現0分，這樣的表現不行，守備的基本功沒有做好，攻擊又太想出力，攻擊型態都跑掉，雖然贏球，但還有很大的努力空間，還好今天投手的壓制力不錯。」

南華大學先發投手尤明勝。記者葉姵妤／攝影
南華大學先發投手尤明勝。記者葉姵妤／攝影

去年南華在複賽帶1分積分（和局）晉級複賽，今年預賽取得4勝3敗成績，但碰上同闖8強的文化、國體及高苑都輸球，沒帶勝場晉級，想再進4強要很拚，蔡仲南說：「至少一定要拿3勝。」如今先搶複賽首勝，接下來對上嘉義大學、開南大學、台北市大也場場是硬仗。

南華左投尤明勝今天扛複賽首戰先發，主投6.1局，被敲出6支安打，失1分，有效壓制美和打線。他提到，從去年預賽打完後，已經很久沒有正式比賽的感覺，表現普普通通。

尤明勝來自青棒強權平鎮高中，進入南華後，今年大二也成為陣中主力投手之一，尤明勝提到，這一年自己累積不少比賽經驗，配球和跟打者對決的感覺也都有進步，但因調整投球動作，控球變好，球速卻從高中時的142公里掉到剩138公里，蔡仲南直言：「速度太慢，希望他能好好調整。」

球速 平鎮高中

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