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中職／壓制力明顯下滑 潘威倫可考慮轉戰牛棚

聯合新聞網 / Tzuyi
潘威倫今年有機會達成生涯150勝，但他的續航力及壓制力都在下滑，這項挑戰的難度並不低。 聯合報系資料照片
潘威倫今年有機會達成生涯150勝，但他的續航力及壓制力都在下滑，這項挑戰的難度並不低。 聯合報系資料照片

潘威倫是中職史上勝投王，他本月剛過完38歲生日，是今年中職第二年長的球員，僅次於隊友高國慶。他目前已是最資深的投手，與最年輕的味全龍隊莊玉彬，相差多達20歲。嘟嘟本季有機會挑戰生涯150勝(差7勝)及2000局投球(差61.2局)，這些紀錄與現役居次的羅力或本土第二的王溢正，都有不小的差距。

與聯盟史上年長的投手相比，未滿40歲的潘威倫還算年輕，第一代味全龍洋將馬力龍(Ángel Moreno)1999年時已經超過44歲，仍先發了20場比賽，是目前的聯盟紀錄。本土投手則為和信鯨郭源治，他在43歲時仍先發上陣，甚至擔任亞錦賽國手。不過這幾年打者進步較快，投手消耗快速，超過40歲的資深的投手，已要回溯到2015年時42歲的高建三

相較於許多曇花一現的球員，潘威倫無疑曾是聯盟最長期穩定的投手，就算他與許多投手一樣遭遇傷痛，還是能恢復至一定實力。他並不是競速型的投手，球速約在136~144Km附近，主要靠球威夠及球路變化，讓他穩定拿下勝投。加上他幾乎固定先發，不用每年錯亂的先發後援兩頭跑調整，讓他不會大起大落，也讓他能在2007/03/31至2008/06/18創下多達457天未曾吞敗、跨季21連勝的紀錄。

從2011年開始，潘威倫因傷勢影響，賽季成績不如以往耀眼。2016年春訓時不適，歸隊後一度被調整了投球定位，繼2006年後再度以牛棚身份登板。2018年他遭遇生涯最低潮，這年只出賽1場，終止了連續16年一軍有勝投的紀錄。不過他越來越有不死鳥氣勢，去年球季再度奪回統一獅本土一哥的稱號，出賽場次及勝投都是陣中最多的先發投手。

潘威倫去年成功拿下台灣最多勝投紀錄的殊榮，因為他已經不像過去是獅隊陣中的勝利保證，拿下這項紀錄並不容易。 聯合報系資料照片
潘威倫去年成功拿下台灣最多勝投紀錄的殊榮，因為他已經不像過去是獅隊陣中的勝利保證，拿下這項紀錄並不容易。 聯合報系資料照片

只是無論潘威倫本人或是統一獅教練團，都該慢慢思考如何延續他的投球生涯，同時能讓球隊戰力更堅強。潘威倫雖然仍保有一定的投球威力，但狀況已不復當年的勇猛。3月9日熱身賽的先發一局爆，並非尚在調整期的偶然發生，實際上他去年例行賽時就已常出現，他表現已經無法長期穩定，而是時好時壞。另一方面，或許是因為年紀及傷後復出的關係，他的用球數及投球局數，都較其他投手少，大約5~6局或80球就下場休息，後續大多休息7至11日。

潘威倫目前的困境，不是實力的問題，而是年紀及傷痛造成續航力出現狀況，進而影響投球壓制力。他可以考慮循高建三模式，生涯後期轉往牛棚發展，延續他的球員生命。一方面降低他的負擔，可以增加他的穩定性，讓他不要大起大落。另一方面對球隊而言，若他轉往牛棚，將可負擔廖文揚離隊後的長中繼工作，他會比林煜清更能守住城池。

高建三在中信鯨期後一度面臨職業生涯危機，到獅隊後因為轉戰牛棚讓他多投了8年，直至42歲才退休。 聯合報系資料照片
高建三在中信鯨期後一度面臨職業生涯危機，到獅隊後因為轉戰牛棚讓他多投了8年，直至42歲才退休。 聯合報系資料照片

為了因應球隊換血，統一獅隊早已選入大量潛力新秀，包含江辰晏、施子謙、陳韻文、林子崴、古林睿煬等，因此即使潘威倫轉戰牛棚，他留下的先發投手位置空缺無須擔憂。前三人都已經在一軍投出不錯的成績，陳韻文甚至有機會挑戰旅外。江辰晏、施子謙則是以先發培養，都有挑戰單季10勝的實力，經過幾年經驗的累積，是時候該讓他們承擔大任。

「留得青山在，不怕沒柴燒」，潘威倫的身份地位及成績，仍是本土先發選項，只是確實已面臨生涯的轉折點，或許可以開始逐漸轉換身份，延續自己的投球生命。世代交替是職業球隊必須面臨的問題，2018年獅隊經歷了這些年來首度沒有潘威倫的日子，他們卻有更多的時間培養年輕投手群。挑戰紀錄固然可貴，不過無論潘威倫或統一獅隊，都可以想想是否該試著去牛棚了。

潘威倫 統一獅 高建三

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